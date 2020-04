केएल राहुल ने गरीब बच्चों की मदद के लिए उठाया यह दिल जीतने वाला कदम..देखें Video

भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) वंचित बच्चों की मदद करने के लिये पिछले साल विश्व कप के दौरान उपयोग किये गये अपने बल्ले और अन्य स्मृति चिन्हों की नीलामी कर रहे हैं. अपने जन्मदिन पर ट्विटर पर पोस्ट किये गये वीडियो संदेश में राहुल ने कहा कि नीलामी से प्राप्त होने वाली धनराशि अवारे फाउंडेशन के पास जाएगी जो भारत में वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिये काम करता है. राहुल ने कहा, ‘‘मैंने अपने क्रिकेट पैड, दस्ताने, हेलमेट और अपनी कुछ जर्सी हमारे सहयोगी भागीदार भारत आर्मी को दान करने का फैसला किया है. वे इन चीजों की नीलामी करेंगे और इससे प्राप्त होने वाली धनराशि अवारे फाउंडेशन को जाएगी. उन्होंने कहा, ‘‘यह फाउंडेशन बच्चों की मदद करता है. यह विशेष है और मैं ऐसा करने के लिये कोई बेहतर दिन नहीं चुन सकता. ''नीलामी सोमवार से शुरू हो गयी है. नीलामी में जिन चीजों को रखा गया है उनमें राहुल का विश्व कप 2019 का हस्ताक्षर वाला बल्ला, टेस्ट, वनडे और टी20 की जर्सी तथा दस्ताने, हेलमेट और पैड शामिल हैं। ''

