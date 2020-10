MI Vs KXIP: केएल राहुल ने Super Over में किया 'धोनी' की तरह रन आउट, फैन ने कहा 'थाला', तो क्रिकेटर से यूं मिला जवाब

डिकॉक को रन आउट करने में केएल राहुल का बड़ा हाथ रहा. दरअसल जो थ्रो विकेटकीपर राहुल के फेंकी गई थी वो स्टंप से दूर थी, ऐसे में केएल राहुल ने थ्रो पकड़कर दूर से ही गेंद ड्राइव मारकर स्टंप पर मारी, जिससे बल्लेबाज रन आउट हुआ. राहुल ने ऐसा कर हर किसी को धोनी (MS Dhoni) की याद दिला दी, राहुल ने बिल्कुल धोनी की स्टाइल में बल्लेबाज को रन आउट किया था. लोकेश राहुल के विकेटकीपिंग के दौरान इस कमाल को देखकर लोगों ने उनकी तुलना 'थाला' (DHONI Thala) यानि 'धोनी' से की.

सोशल मीडिया पर फैन्स ने केएल राहुल को लेकर ट्वीट किए और थाला के नाम से संबोधित करते लगे., ऐसे में एक फैन के द्वार खुद को थाला कहे जाने पर केएल राहुल ने रिएक्ट किया और जवाब देते हुए कमेंट भी किया. केएल राहुल ने कमेंट में जो बातें लिखी, उसने फैन्स का दिल जीत लिया है. राहुल ने कमेंट में लिखा, '' केवल एक 'थाला' है गजल, और सभी जानते हैं कि वह कौन है.''

There is only one Thala Gajal and everyone knows who he is.