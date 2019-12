Kpl Spot Fixing: दो आरोपी खिलाड़ी पुलिस हिरासत में ही रहेंगे, लेकिन इस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को लेकर चर्चा जोरों पर

कर्नाटक प्रीमियर लीग (केपीएल) में आरोपी खिलाड़ी सी.एम. गौतम और अब्ररार काजी के अलावा सट्टेबाज को पुलिस हिरासत में ही रखा जाएगा, जबकि बाकियों को जमानत दे दी गई है. एक अधिकारी ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी. केंद्रीय अपराध शाखा के पुलिस उप-आयुक्त कुलदीप जैन ने कहा, "काजी और गौतम तथा सट्टेबाज सय्यम पुलिस हिरासत में ही रहेंगे, जबकि अन्य आरोपियों को जमानत दे दी गई है." लेकिन पूर्व भारतीय क्रिकेटर को लेकर सवाल और चर्चा बरकरार है. कर्नाटक ही नहीं,बल्कि भारतीय क्रिकेट सर्किल में यह चर्चा हो रही है कि इस पूर्व क्रिकेटर को पुलिस ने सवाल-जवाब के लिए तलब किया है.

Intra-state T20 tournament #Karnataka Premier League (#KPL) betting scam accused players #CMGautam and #AbrarKazi and a bookie continue to be in police custody while others were released on bail, an official said on Friday.



Photo: IANS pic.twitter.com/ErkxCp0AnC