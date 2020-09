IPL 2020 आरसीबी को मिली हार तो कोहली-अनुष्का को लेकर फैन्स ने की Memes की बरसात, बने ऐसे Funny Jokes

राहुल ने अपनी पारी में 14 चौके और सात छक्के लगाये जिससे पहले बल्लेबाजी का न्योता पाने वाली किंग्स इलेवन की टीम तीन विकेट पर 206 रन का विशाल स्कोर बनाने में सफल रही. इसके जवाब में आरसीबी का शीर्ष क्रम लड़खड़ा गया जिससे वह उबर नहीं पाया और उसकी टीम 17 ओवर में 109 रन पर ढेर हो गयी.कोच अनिल कुंबले से गुर सीख रहे किंग्स इलेवन के दोनों लेग स्पिनरों मुरूगन अश्विन (21 रन देकर तीन) और रवि बिश्नोई (32 रन देकर तीन) ने प्रभावित किया जबकि शेल्डन कोटरेल (17 रन देकर दो) ने शीर्ष क्रम झकझोर.

