KXIP vs DC: दिग्गजों को पटकने के बाद कहीं दिल्ली को न पटक दे आज पंजाब, जानिए पिच से लेकर तमाम पहलुओं के बारे में

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) में अगर करीब आधे पड़ाव तक प्वाइंट्स टेबल में उठने की कोशिश कर रही है, तो वह किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) है. बेंगलोर और फिर मुंबई को मात देने के बाद पंजाब का चेहरा-मोहरा बदला दिखाई पड़ रहा है. और जिस अंदाज में पिछले मुकाबले में उन्होंने मुंबई इंडियंस को दो सुपर ओवर में चली लड़ाई के बाद मात दी, उसका असर अब से कुछ ही घंटे बाद दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ खेले जाने वाले पर भी जरूर पड़ेगा. जाहिर है, प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर सवार दिल्ली कैपिटल्स का पंजाब को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल गया होगा. बहरहाल, एक बेहतरीन मैच आपका इंतजार कर रहा है और इस मुकाबले की पिच के बर्ताव, आंकड़े और होने वाले मैच के 'सबसे बड़े मुकाबले' के बारे में जान लीजिए:

Match no. coming right up, and you just can't take your off when #KXIP are playing! #SaddaPunjab#IPL2020#KXIPvDCpic.twitter.com/nmK9JruKag