KXIP vs MI: इस वजह से सचिन तेंदुलकर ने की कप्तान रोहित शर्मा की प्रशंसा

तेंदुलकर ने कहा कि जब पंजाब के ओपनर क्रीज पर थे, तो मामला मुंबई के लिए वॉर्निंग सरीखा हो चला था, लेकिन मुंबई के गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट चटकाए. सचिन ने ट्वीट करत हुए लिखा कि निकोल पूरन बेहतरीन रय में दिख रहे थे, लेकिन जिस तरह रोहित ने गेंदबाजी में बदलाव किया, वह मुझे खासा पसंद आया. निश्चित तौर पर, सचिन की यह प्रशंसा कप्तान रोहित के लिए खासी मायने रखती है और इसका फायदा उन्हें आने वाले समय में मिलेगा.

The 4th over by @krunalpandya24 and the 5th by @Jaspritbumrah93 changed the momentum of the game. @rdchahar1's 2 wickets were very important in the middle overs. #KXIP never regained momentum after that to put #MI bowlers under any pressure.#KXIPvMI#IPL2020