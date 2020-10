KXIP vs MI: सुरेश रैना ने IPL में 5000 रन पूरे करने पर रोहित शर्मा को बधाई दी तो फैंस ने कही यह बात..

मैक्सवेल ने बाउंड्री लाइन पार करते हुए पकड़ा Rohit Sharma का कैच, फिर हुआ ऐसा..देखें Video

रैना ने अपने ट्वीट में लिखा, 'पांच हजार रन पूरे करने की एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने पर बधाई मेरे भाई. @ImRo45. आप पर गर्व है.#MIvsKXIP'. रैना का यह ट्वीट करना था कि आईपीएल खासकर चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के फैंस की ओर से सवालों की झड़ी लग गई. ज्‍यादा फैंस का सवाल यही था कि वापसी (CSK टीम में) कब कर रहे हो. गौरतलब है कि महेंद्र सिंह धोनी की CSK टीम के अहम सदस्‍य सुरेश रैना निजी कारणों से अचानक आईपीएल टूर्नामेंट से हट गए थे. उनका इस तरह टूर्नामेंट से 'बाहर होना' हर किसी को हैरान कर गया था और इसे लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया था. बहरहाल, रोहित की तारीफ में रैना के ट्वीट का जवाब देते हुए एक फैन ने लिखा- पहले कमबैक करो रैना भाई. एक अन्‍य ट्वीट में लिखा गया-वीआर वेटिंग फॉर यू चैंप. नजर डालते हैं ऐसे कुछ खास ट्वीट पर..

गौरतलब है कि दो अंकों के साथ सीएसके टीम इस समय अंक तालिका में सबसे निचले स्‍थान पर है. चेन्‍नई सुपर किंग्‍स की टीम को सुरेश रैना की कमी बेहद खल रही है जो अपनी बल्‍लेबाजी, स्पिन गेंदबाजी और बेहतरीन फील्डिंग से टीम को बेलेंस प्रदान करते थे. चेन्‍नई टीम के लिए रैना ने कई यादगार पारियां खेली हैं. गौरतलब है कि आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कोहली हैं, आरसीबी के कप्तान कोहली ने 5430 रन बनाए हैं तो वहीं रैना ने 5368 रन बनाए हैं.रोहित ने 187वें आईपीएल पारियों में 5000 रन पूरे किए. विराट ने 157 औऱ रैना ने 177 पारियों में 5000 रन आईपीएल में पूरे किए थे.

