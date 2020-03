Coronavirus पर सचिन तेंदुलकर की 'सलाह' पर अमल कर रही हैं लेडी सहवाग शफाली वर्मा

भारतीय महिला टीम की नयी सनसनी 16 साल की शफाली वर्मा (Shafali Verma) सचिन की बहुत ही बड़ी प्रशंसक हैं. वह मैदान पर नहीं बल्कि इसके बाहर भी सचिन की सलाह पर अमल करती हैं. यही वजह है कि जब सचिन ने हाल ही में कोरोना वायरस (CoronaVirus) को लेकर वीडियो पोस्ट की, तो शफाली वर्मा ने तुरंत ही सचिन की इस सलाह पर अमल करना शुरू कर दिया. पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में खेले गए महिला टी20 वर्ल्ड कप में अपने प्रचंड शॉटों के कारण मीडिया से लेडी सहवाग का तमगा पाने वाली शफाली वर्मा इन दिनों पूरा समय घरवालों के साथ गुजार रही हैं. शफाली निराश हैं कि कोरोना की महामारी के कारण उनकी अकादमी में कम लोग अभ्यास के लिए आ रहे हैं, लेकिन इस खाली समय का उपयोग मनोरंजन और बाकी बातों के लिए कर रही हैं.

The reason I took up this game was because of Sachin sir. My whole family has not just idolised but literally worshipped him. Today is a special day for me that I got to meet my childhood hero. It was a dream come true for me. @sachin_rtpic.twitter.com/J36oiWxVRD