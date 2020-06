दुनिया का इकलौता स्पिनर जिसने अपने करियर में कभी 'नो बॉल' नहीं की, झटके 300 से ज्यादा विकेट

वेस्टइंडीज के पूर्व स्पिनर लांस गिब्स (Lance Gibbs) ने अपने पूरे करियर में एक गेंद भी नो बॉल नहीं फेंकी है. Lance Gibbs दुनिया के पहले ऐसे स्पिनर हैं जिनके नाम यह कमाल करने का अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है. बता दें कि गिब्स दुनिया के दूसरे ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने टेस्ट में 300 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है. टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 300 विकेट लेने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के फ्रेड ट्रूमैन हैं. अपने करियर में लांस गिब्स ने 79 टेस्ट और 3 वनडे मैच खेले और इस दौरान कभी भी नो बॉल नहीं की. टेस्ट में लांस गिब्स ने 309 विकेट लेने में सफल रहे.

वहीं भारत के कपिल देव (Kapil Dev) ने भी अपने पूरे करियर में एक गेंद भी नो बॉल नहीं फेंकी है. कपिल ने अपने करियर में 131 टेस्ट और 225 वनडे मैच खेले. इस दौरान महान कपिल ने टेस्ट में 434 विकेट और वनडे में 253 विकेट लेने में सफल रहे. कपिल देव के अलावा इंग्लैंड के इयान बॉथम (Ian Botham) भी इस लिस्ट में शामिल हैं. बॉथम ने इंटरनेशनल करियर में कुल 15 साल बिताए और इस दौरान गेंदबाजी के दौरान एक भी नो गेंद नहीं फेंकी. बॉथम ने टेस्ट में 102 मैच खेले और 383 विकेट झटके, इसके अलावा 116 वनडे मैचों में 145 विकेट लेने में सफल रहे.

पाकिस्तान के इमरान खान (Imran Khan) भी अपने पूरे करियर में एक गेंद भी नो बॉल नहीं फेंकी है. इमरान ने 88 टेस्ट मैच पाकिस्तान की ओर से खेले और 362 विकेट लेने में सफल रहे तो वहीं दूसरी ओर वनडे में 175 मैच खेलकर 182 विकेट लेने में सफल रहे. इमरान अपने करियर में शानदार ऑलराउंडर रहे ही बल्कि एक सफल कप्तान भी साबित हुए.

