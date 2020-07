अगले महीने से श्रीलंका में क्रिकेट की होगी वापसी, शुरू होगा 'लंका प्रीमियर लीग', 70 इंटरनेशनल खिलाड़ी होंगे शामिल

Sri Lanka Premier League 2020: श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) ने कहा कि पहला लंका प्रीमियर लीग (LPL2020) टी20 टूर्नामेंट 28 अगस्त से शुरू होगा. बोर्ड ने सोमवार को अपनी कार्यकारी समिति की बैठक में टूर्नामेंट को मंजूरी दी. टूर्नामेंट में पांच टीमें भाग लेंगी जो कुल 23 मैच खेलेंगी. एसएलसी ने बयान में कहा, ‘‘श्रीलंका क्रिकेट की कार्यकारी समिति की आज (27 जुलाई) बैठक हुई जिसमें पहले लंका प्रीमियर लीग टी20 टूर्नामेंट का आयोजन 28 अगस्त से 20 सितंबर 2020 तक करने को मंजूरी दी गयी. टूर्नामेंट का आयोजन चार अंतरराष्ट्रीय स्टेडियमों आर प्रेमदासा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, रंगगीरी दांबुलु अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, पल्लेकेल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और सूर्यावेवा महिंदा राजपक्षे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में किया जाएगा. बोर्ड ने कहा, ‘‘टूर्नामेंट में पांच शहरों कोलंबो, कैंडी, गाले, दांबुला और जाफना की टीमें भाग लेंगी। श्रीलंका के शीर्ष राष्ट्रीय खिलाड़ियों सहित अभी तक 70 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों और शीर्ष दस कोच ने टूर्नामेंट में शामिल होने की पुष्टि कर दी है. टूर्नामेंट में प्रत्येक फ्रेंचाइजी को अपनी टीम में छह विदेशी खिलाड़ी रखने की अनुमति दी जाएगी जिसमें से अंतिम एकादश (Playinh XI) में केवल चार खिलाड़ी ही खेल पाएंगे.

