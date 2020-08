Lanka Premier League को एक बार फिर इस कारण किया गया स्थगित

Lanka Premier League T20: श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) ने बड़ा फैसला लेते हुए लंका प्रीमियर लीग (Lanka Premier League) को नंवबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. बता दें कि लंका प्रीमियर लीग की शुरूआत 29 अगस्त से होने वाली है. लीग को स्थगित करने का फैसला इस समय के माहौल को देखते हुए किया गया है. गौरतलब है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के कारण खिलाड़ियों को श्रीलंका में आने के बाद क्वारेंटाइन में रहना होता, वहीं दूसरी ओर कई खिलाड़ी इस समय आईपीएल में खेलने को लेकर इच्छुक हैं ऐसे में श्रीलंका बोर्ड ने लंका प्रीमियर लीग को इस समय स्थगित करना ही उचित समझा है. अब लंका प्रीमिलर लीग 2020 नवंबर में आयोजित किया जा सकता है. श्रीलंका बोर्ड के अध्यक्ष शामिल सिल्वा (LC President Shammi Silva) ने इस बारे में कहा है कि कोरोना काल के समय अभी विदेशी खिलाड़ियों को श्रीलंका लाना संभव नहीं है.

The Lanka Premier League (LPL) cricket tournament, which was to begin from 28 August, has been postponed.#LPL#SriLanka#SriLankaCricket