 केन विलियमसन बने कोहली के लिए खतरा, टेस्ट रैंकिंग में पहुंचे इस नंबर पर, देखें पूरी लिस्ट

क्रिकेट इतिहास का वह विवादास्पद अंपायर, जिसने इंग्लैंड कप्तान माइक गैटिंग के साथ बीच मैदान पर की लड़ाई

Kane Williamson joins Virat Kohli at No.2

Tom Latham enters ???? 10



After the conclusion of the first #NZvWI Test, top performers from New Zealand and West Indies sizzle in the latest @MRFWorldwide ICC Test Rankings for batting



Full list: https://t.co/OMjjVwOboHpic.twitter.com/06GJGWjDBT