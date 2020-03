Women's T20 World Cup: साउथ अफ्रीकी महिला बल्लेबाज ने खेला खूबसूरत शॉट, फिर आईसीसी ने किया ऐसा ...

Women's T20 World Cup: बारिश से प्रभावित महिला टी 20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने डकवर्थ-लुईस नियम के तहत 5 रनों से साउथ अफ्रीकी टीम को हरा दिया.अब फाइनल में ऑस्ट्रे्लिया का मुकाबला भारतीय टीम से होगा.आपको बता दें कि भले ही साउथ अफ्रीकी टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाई लेकिन बल्लेबाज लॉरा वॉलवार्ट ने अपनी बल्लेबाजी से मैच को रोमांचक कर दिया था. (Laura Wolvaardt) लॉरा वॉलवार्ट ने 27 गेंद पर 41 रनों की पारी खेली और काफी हद तक साउथ अफ्रीकी टीम को जीत द्वार तक ले जाने की कोशिश की. लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी साउथ अफ्रीकी टीम को हार से नहीं बचा पाई.अपनी बेहतरीन 41 रनों की पारी में लॉरा वॉलवार्ट ने 3 चौके और 2 छक्के जमाए. लॉरा वॉलवार्ट ने जितने भी शॉट खेले वो बेहद ही कमाल के रहे. यहां तक कि आईसीसी ने भी ट्वीट कर लॉरा वॉलवार्ट के शॉट की वाहवाही की और लिखा 'क्या ये मुमकिन है क्रिकेट शॉट से शादी'

Is it possible to marry a cricket shot? @LauraWolvaardt | #T20WorldCup pic.twitter.com/wJuOo8kqcO

दूसरे सेमीफाइनल मैच में पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 5 विकेट पर 134 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा रन कप्तान मेग लैनिंग (Meg Lanning) ने 49 रन बनाए. मेग लैनिंग की पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 134 रन बनाए. लेकिन बाद में मैच जब दोबारा शुरू हुआ तो साउथ अफ्रीकी टीम को रिवाइज टारगेट के तहत 13 ओवर में 98 रन बनाने थे. साउथ अफ्रीकी टीम 13 ओवर में 92 रन ही बना सकी और फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया.

