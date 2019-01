दिग्गज वसीम अकरम ने जसप्रीत बुमराह को लेकर दिया 'बड़ा बयान'

क्रिकेट इतिहास के महानतम गेंदबाज और 'स्विंग के सुल्तान' के नाम से मशहूर रहे वसीम (Wasim Akram) अकरम ने टीम इंडिया के धाकड़ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) को लेकर बहुत ही बड़ी बात कही है. पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में खत्म हुई टेस्ट सीरीज में जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से सभी दिग्गजों का दिल जीत लिया था. कप्तान विराट कोहली सहित बहुत से दिग्गजों ने जसप्रीत बुमराह को वर्तमान में दुनिया का नंबर एक गेंदबाज करार दिया है. जसप्रीत बुमराह टेस्ट सीरीज में दोनों टीमों में सबसे ज्यादा 21 विकेट चटकाकर सबसे सफल गेंदबाज रहे थे. कई मौके ऐसे रहे, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज मारकस हैरिस के हेलमैट को बुरी तरह से हिट किया. बाकी कंगारू बल्लेबाज भी उनके आगे टहलते नजर आए. और सीरीज खत्म होते-होते बुमराह ने खुद का कद बहुत ही ऊंचा कर लिया.

Wasim Akram , Legend Pakistan Paver Praised Jaspreet Bumrah.

He said he is a * Toe Crusher Bowler in todays World Cricket for his Yorker Balls. K. K.Rao pic.twitter.com/iL7hF9tnLR