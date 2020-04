Coronavirus lockdown में कपिल देव का नया लुक वायरल, फैन्स बोले- कट्टप्पा बाहुबली..

गौरतलब है कि साल 1983 वर्ल्डकप के विजय गाथा पर फिल्म बनकर तैयार है, जिसमें कपिल देव की भूमिका में बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) दिखेंगे. कोरोना के कारण फिल्म '83' की रिलीज को टाल दिया गया है. पहले यह फिल्म अप्रैल में रिलीज होने वाली थी.

#legendary kapil Dev new Bald look I am understand all men's are facing problems in this lock down to having a hair cut all saloon are shut down Kapil paaji is really smart pic.twitter.com/PXs6bjnDn9