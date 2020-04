धर्म को इन कामों के बीच लेकर न आएं, पत्नी गीता बसरा ने किया भज्जी का बचाव

हाल ही में हरभजन सिंह और युवराज सिंह की शाहिद आफरीदी के एनजीओ की मदद करने के लिए सोशल मीडिया पर बहुत ही तीखी आलोचना हुई थी, लेकिन अब भज्जी की पत्नी गीता बसरा ने भज्जी के इस कदम का बचाव किया है. इस मामले को हुए कई दिन हो गए हैं, लेकिन यह मामला ठंडा पड़ता दिखाई नहीं पड़ रहा है. आज ही बहुत बड़ी संख्या में प्रशंसक इस बात से नाराज हो गए कि एक तरफ तो भज्जी और युवराज सिंह पाकिस्तानी पूर्व कप्तान की मदद कर रहे हैं, लेकिन वहीं आफरीदी ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है.

