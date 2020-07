टेस्ट क्रिकेट की 5 सबसे संघर्ष भरी बल्लेबाजी, यह बल्लेबाज 77 गेंद पर '0' रन बनाकर आउट हुआ

ज्योफ अलॉट, (77 गेंद 0 रन)

न्यूजीलैंड के पूर्व गेंदबाज ज्योफ अलॉट (Geoff Allott) ने अपने टेस्ट करियर में अपनी बल्लेबाजी एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसकी चर्चा हमेशा होगी. 1999 वर्ल्डकप में अपनी गेंदबाजी से धमाल करने वाले अलॉट ने अपने करियर में 10 टेस्ट और 31 वनडे मैच खेले हैं. अपनी गेंदबाजी से अलॉट ने टेस्ट में 19 विकेट लिए तो वहीं वनेड में 52 विकेट लेने में सफल रहे, इन सबसे अलावा ज्योफ अलॉट (Geoff Allott) के नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा गेंद खेलकर डक पर आउट होने का रिकॉर्ड दर्ज है. साल 1999 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऑकलैंड टेस्ट में आखिरी बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाजी करने उतरी और जमकर बल्लेबाजी की. जब ज्योफ बल्लेबाजी करने आए तो न्यूजीलैंड को फॉलोऑन को बचाने के लिए 101 रनों की दरकार थी. ऐसे में आखिरी बल्लेबाज के तौर पर ज्योफ अलॉट (Geoff Allott) बल्लेबाजी करने आए और जहां तक हो सका अपनी विकेट बचाने की कोशिश की, उस दौरान अलॉट के साथ क्रिस हैरिस (Chris Harris) बल्लेबाजी कर रहे थे. अलॉट ने काफी संघर्ष दिखाया और 76 गेंद का सामना किया. अपनी पारी के 77वें गेंद पर अलॉट को जैक कैलिस (Jaques Kallis) ने आउट कर उनकी यादगार संघर्ष भारी पारी का अंत किया था.

हनीफ मोहम्मद (223 गेंद पर 20 रन)

पाकिस्तान के हनीफ मोहम्मद (Hanif Mohammad) ने अपने टेस्ट करियर में 55 टेस्ट मैच खेले और 12 शतक जमाने में सफल रहे. 1958 में टेस्ट में पाकिस्तान की ओर से तिहरा शतक जमाने वाले पहले क्रिकेटर भी बने थे. उनका करियर काफी शानदार रहा, लेकिन एक पारी के दौरान उन्होंने काफी संघर्ष दिखाया था. 1954 में इंग्लैंड दौरे पर लॉर्ड्स टेस्ट मैच के दौरान पहली पारी में 20 रन बनाए लेकिन इसके लिए उन्होंने 223 गेंद का सामना किया था. पाकिस्तान की पहली पारी 87 रन पर ऑलआउट हो गई थी लेकिन हनीफ की पारी के 20 रनों की पारी के दम पर पाकिस्तान की पारी 83.5 ओवर तक चली थी. आखिर में यह टेस्ट मैच ड्रा पर समाप्त हुआ था. Hanif Mohammad की पारी ने जो संघर्ष दिखाया था उसकी मिसाल आज भी दी जाती है.

यशपाल शर्मा (157 गेंद पर 13 रन)

भारत के यशपाल शर्मा (Yashpal Sharma) ने 1981 में एडिलेड ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 157 गेंद पर 13 रनों की पारी खेली थी जिसके कारण भारतीय टीम टेस्ट मैच को ड्रा करने में सफल रही. यशपाल शर्मा की यह वह पारी थी जिसने उनको टेस्ट क्रिकेट में खूब ख्याती दिलाई. इस टेस्ट मैच में भारत को 331 रनों का टारगेट दिया गया था और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम यह मैच हार सकती है, लेकिन Yashpal Sharma ने संघर्ष भरी पारी खेलकर टेस्ट मैच को ड्रा कराने में अहम भूमिका निभाई.

