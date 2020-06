टेस्ट क्रिकेट में महज 1 रन से दोहरा और तिहरा शतक से चूकने वाले बल्लेबाज, भारत के 2 बल्लेबाज भी रहे बदकिस्मत

टेस्ट क्रिकेट (Test Cricket) में दोहरा शतक जमाना किसी भी बल्लेबाज के लिए सपने के सच होने जैसा होता है, दोहरा शतक के अलावा यदि कोई बल्लेबाज तिहरा शतक जमा दे तो उसके करियर के लिए वह पारी एक मिसाल बन जाती है. आपको बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में अबतक ऐसे 3 दिग्गज हुए हैं जो अपने दोहरा शतक और तिहरा शतक से महज एक रन से चूक गए थे. इस क्रम में सबसे पहले नाम ऑस्ट्रेलिया के महान डॉन ब्रैडमैन (Don Bradman) का आता है. महान ब्रैडमैन ने साल 1932 में एडिलेड में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच के दौरान 299 रन बनाकर नाबाद रहे और तिहरा शतक जमाने से चूक गए थे. दरअसल जब ब्रैडमैन 299 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया के 9 विकेट गिर गए थे और आखिरी विकेट के तौर पर पुड थुरलो आउट हो गए जिसके कारण ब्रैडमैड तिहरा शतक नहीं जमा पाए थे. ब्रैडमैड ने वैसे 2 बार टेस्ट करियर में तिहरा शतक जमाए हैं.

#OnThisDay in 1991, Martin Crowe and Andrew Jones rescued a draw against Sri Lanka with a record third-wicket partnership of 467 ????



Crowe was eventually dismissed on 299, which remained New Zealand's highest individual innings until 2014 when Brendon McCullum hit 302. pic.twitter.com/hi03pxlrj6