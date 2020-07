टेस्ट मैच के पांचों दिन बल्लेबाजों करने वाले 10 बल्लेबाज, भारत के 3 बल्लेबाज भी लिस्ट में शामिल

इस क्रम में सबसे पहला नाम भारत के पूर्व एम.एल. जैसिमा (Motganhalli Jaisimha) हैं जिन्होंने साल 1960 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलकाता टेस्ट मैच में पांचों दिन बल्लेबाजी की. जैसिमा ने भारत की दोनों पारियों में बल्लेबाजी की, पहली पारी में उन्होंने नाबाद 20 रन बनाए तो वहीं दूसरी पारी में 74 रनों की पारी खेली. दोनों पारियों के दौरान ऐसा संयोग बना कि उन्होंने पांचों दिन बल्लेबाजी की. हालांकि यह टेस्ट मैच भारत की टीम नहीं जीत पाया था.

. @cheteshwar1 become the 9th player & 3rd Indian to bat on all the five days of a 5-day Test match. Motganhalli Jaisimha & Ravi Shastri are the only two Indian to have done this before. Interestingly, the two other feats were also recorded at the Eden Gardens in Kolkata #INDvSLpic.twitter.com/6Svo4QSh1c