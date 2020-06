टेस्ट में बिना ‘डक’ के लगातार सबसे अधिक पारी खेलने वाले टॉप 5 बल्लेबाज, भारत का यह दिग्गज भी शामिल

डेविड गॉवर

इंग्लैंड के स्टाइलिश बल्लेबाज डेविड गॉवर (David Gower) के नाम टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में लगातार बिना डक पर आउट हुए सबसे ज्यादा पारी खेलना का रिकॉर्ड है. गॉवर ने 26 अगस्त 1982 से लेकर 26 दिसंबर 1990 के बीच कुल 119 पारियों में बल्लेबाजी की और एक भी बार शून्य के स्कोर पर आउट नहीं हुए. गॉवर ने अपने टेस्ट करियर में 117 मैच खेले और इस दौरान 204 पारियों में 8231 रन बना पाने में सफल रहे. अपने करियर मे गॉवर ने 18 शतक और 39 अर्धशतक जमाने में सफल रहे.



सर रिची रिचर्डसन (Sir Richie Richardson)

वेस्टइंडीज के सर रिची रिचर्डसन (Sir Richie Richardson) इस क्रम में दूसरे नंबर पर हैं. रिची रिचर्डसन लगातार 96 पारियों में बिना डक पर आउट हुए बल्लेबाजी करने में सफल हुए. रिची का यह दौर 23 नवंबर 1984 से शुरू हुआ जो 25 जुलाई 1991 तक रहा. अपने टेस्ट करियर में रिची रिचर्डसन ने 86 टेस्ट मैच खेले और इस दौरान 146 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए कुल 5949 रन बनाने में सफल रहे. इनके नाम टेस्ट में 16 शतक दर्ज रहा.

सचिन तेंदुलकर

भारत के सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. तेंदुलकर अपने टेस्ट करियर में 91 लगातार पारियों में बल्लेबाजी की और एक भी बार शून्य के स्कोर पर आउट नहीं हुए. तेंदुलकर ने 23 जुलाई 2008 से लेकर 14 नंवबर 2013 के बीच लगातार 91 पारियों में बल्लेबाजी की और शानदार परफॉर्मेंस कर एक भी बार शून्य पर आउट नहीं हुए. तेंदुलकर ने अपने टेस्ट करियर में 51 शतक जमाए.

एलन बॉर्डर

ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर (Allan Border) इस लिस्ट में चौथे नंबर पर मौजूद हैं. बॉर्डर ने 26 नवंबर 1982 से 2 दिसंबर 1988 के बीच कुल 89 लगातार पारियों में बल्लेबाजी की और शून्य पर आउट नहीं हुए. एलन बॉर्डर ने अपने टेस्ट करियर में कुल 27 शतक जड़े हैं.

एलेक स्टीवर्ट

इंग्लैंड के एलेक स्टीवर्ट (Alec Stewart) 17 मार्च 1994 से लेकर 28 नवंबर 1998 के बीच लगातार 86 पारियों में बल्लेबाजी की और एक भी बार शून्य के स्कोर पर आउट नहीं हुए. अपने करियर में स्टीवर्ट ने 15 टेस्ट शतक जमाने में सफल रहे. स्टीवर्ट ने कुल 133 मैच खेले और इस दौरान 235 पारियों में बल्लेबाजी की.

ICC (@ICC) Tweeted:#DidYouKnow Kumar Sangakkara holds the record for the most consecutive Test innings without a duck for Sri Lanka!



He has played 85 innings without getting out for a zero pic.twitter.com/UHgUdPHEDm (https://t.co/ITIjENH2tf)