टेस्ट मैच की पहली गेंद पर सबसे ज्यादा बार बल्लेबाज को आउट करने वाले गेंदबाज, इस भारतीय गेंदबाज ने 2 बार किया यह कमाल

पेड्रो कोलिन्स (Pedro Collins) ने सबसे पहले 2002-03 में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर बल्लेबाज हान्नान सरकार (Hannan Sarkar) को आउट किया था. हैरानी की बात ये है कि Hannan Sarkar टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर 3 बार आउट हुए हैं और तीनों बार कोलिन्स ने उन्हें आउट किया है. हान्नान सरकार वेस्टइंडीज गेंदबाज कोनिन्स के सामने 2004 में ग्रोस आइलेट मैच में भी पहली गेंद पर आउट हुए तो वहीं तीसरी बार 2004, किंग्सटन टेस्ट में भी पहली ही गेंद पर आउट हुए थे.

इन गेंदबाजों ने 2 बार किया है यह कारनामा

इंग्लैंड के ज्यॉफ अरनॉल्ड, न्यूजीलैंड के रिचर्ड हेडली, श्रीलंका के सुरंगा लकमल और भारत के कपिल देव (Kapil Dev) ने टेस्ट की पहली गेंद पर 2 बार बल्लेबाज को आउट करने में सफल रहे हैं. बता दें कि भारत की ओर से ऐसा कारनामा पहली बार आबिद अली ने किया था. आबिद अली ने 1970-71 में पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के बल्लेबाज रॉय फ्रेडरिक्स को आउट कर इस कारनामें को अंजाम दिया था.

