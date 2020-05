ऐसे भारतीय गेंदबाज जिन्होंने टेस्ट में शतक जमाकर रचा इतिहास, इस गेंदबाज ने जमाए हैं 4 शतक

टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता है, ऐसे में जब कोई गेंदबाज टेस्ट में शतक जमा दें तो यह मौका उस क्रिकेटर के जीवन का सबसे अनोखा पल हो जाता है. बता दें कि हाल के समय में भारतीय पुछल्ले बल्लेबाज भी अपनी बल्लेबाजी से शानदार कमाल करते नजर आए हैं. पहले ऐसा नजारा भारतीय क्रिकेट में देखने को नहीं मिलती थी लेकिन भारतीय क्रिकेट में बदलाव हुआ और अब गेंदबाज भी मुश्किल समय में अच्छी बल्लेबाजी कर टीम को अच्छी स्थिती में पहुंचाने की कोशिश करते हैं. ऐसे में जानते हैं ऐसे भारतीय गेंदबाजों के बारे में जिन्होंने टेस्ट में शतक जमाकर इतिहास रच दिया.

Jayant Yadev become first Indian No.9 to score a Test Century and He did that in his third Test itself... India found valuable all rounder! pic.twitter.com/bmz7DozF1Q