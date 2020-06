वनडे में पहली बार गेंदबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर विकेट लेने वाले गेंदबाज, इन बल्लेबाजों के नाम भी है यह रिकॉर्ड

ज्योफ अर्नोल्ड

इंग्लैंड के ज्योफ अर्नोल्ड (Geoff Arnold) ने साल 1972 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार अपने वनडे करियर में गेंदबाजी करने आए और पहली ही गेंद पर विकेट लेने में सफल रहे. अर्नोल्ड ने अपने डेब्यू वनडे मैच में 2 विकेट लेने में सफल रहे थे. हालांकि अपने वनडे करियर में अर्नोल्ड ने 14 मैच खेले और इस दौरान 19 विकेट लेने में सफल रहे.

क्लाइव लॉयड

वेस्टइंडीज के महान कप्तान क्लाइव लॉयड (Clive lloyd) ने भी अपने वनडे करियर में पहली बार गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद पर विकेट लेने में सफलता पाई है. लॉयड ने 1973 में इंग्लैंड के खिलाफ ओवल वनडे में पहली बार गेंदबाजी करने गए तो पहली ही गेंद पर विकेट लेने का कमाल कर दिखाया. लॉयड ने 11 ओवर की गेंदबाजी की और 25 रन देकर 2 विकेट हासिल किए थे. वनडे में लॉयड का पहला शिकार माइक डेनेस रहे थे. अपने वनडे करियर में क्लाइव लॉयड ने 87 मैच में 8 विकेट लेने में सफल रहे.

शाहिद महबूब

पाकिस्तान के शाहिद महबूब (Shahid Mahboob) ने 1982 में अपने वनडे करियर में डेब्यू किया और पहली ही गेंद पर भारतीय बल्लेबाज कृष्णमाचारी श्रीकांत को आउट करने में सफल रहे थे. अपने वनडे करियर में महबूब ने 10 मैच खेले और केवल 7 विकेट लेने में सफल रहे.

शेन थॉमसन

न्यूजीलैंड के शेन थॉमसन (Shane Thomson) ने भी अपने वनडे करियर में पहली ही गेंद पर विकेट लेने में सफल रहे हैं. थॉमसन ने 1990 को भारत के खिलाफ वनडे मैच में यह कारनामा कर दिखाया था. अपने पहले वनडे मैच में थॉमसन ने 3 विकेट झटके थे. थॉमसन का वनडे में पहला शिकार भारतीय कप्तान अजहर रहे थे. बता दें डुनेडिन वनडे मैच में थॉमसन ने सचिन को बिना कोई रन बनाए पवेलियन की राह दिखाई थी. भारत यह मैच 108 रनों से न्यूजीलैंड से हारा था.

