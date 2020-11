IPL Live Score, DC vs SRH IPL Score: दिल्ली का पहले बैटिंग का फैसला, इलेवन में किए ये 2 बदलाव

Delhi vs Hyderabad, Qualifier 2:इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में सही समय पर लय हासिल करने वाली सनराइजर्स हैदराबाद की अब से कुछ ही देर बाद दूसरे क्वालीफायर में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो उसका पलड़ा भारी होगा. दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है. दिल्ली की इलेवन में प्रवीण दुबे और हेटमायर आए हैं, तो पृथ्वी शॉ को जगह नहीं मिली है, जबकि हैदराबाद के लिए दुख की बात यह है कि ऋिद्धिमाना साहा फिट नहीं हो सके हैं और सनराइजर्स पिछले मुकाबले वाली टीम के साथ ही मैदान पर उतरेगी. दोनों टीमों की इलेवन देख लें:

#DelhiCapitals have won the toss and they will bat first against #SRH in #Qualifier2 of #Dream11IPLpic.twitter.com/vtbHRScGeI