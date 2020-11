IPL Live Score, MI vs DC IPL Score: दिल्ली ने मुंबई को थमायी पहले बैटिंग, इंडियंस इलेवन में हुए ये 3 बदलाव

बड़े मैचों में खेलने का अपार अनुभव रखने वाली मुंबई इंडियन्स की मजबूत टीम और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के वर्तमान सत्र में शानदार प्रदर्शन करने वाली दिल्ली कैपिटल्स के बीच कुछ ही देर बाद दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले पहले क्वालीफायर में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है. दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और अपने पिछले ही मुकाबले की इलेवन को चुना है, तो मुंबई की इलेवन में तीन बदलाव हैं. पैटिंसन, धवन और सौरभ तिवारी की जगह जसप्रीत बुमराह, बोल्ट और हार्दिक पंड्या फिर से इलेवन का हिस्सा बन गए हैं.

