AUS vs IND, 3rd T20I, Live: क्रुणाल के लगादार दो विकेटों से ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पर

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम क्रुणाल पंड्या के दिए लगातार दो झटकों से एकदम से बैकफुट पर आ गया है. ऑस्ट्रेलिया ने पहले एरॉन फिंच (28) के रूप में अपना पहला विकेट गंवा दिया, तो ठीक अगले ही ओवर में क्रुणाल पंड्या ने पहले शॉर्ट (33) और फिर मैक्डरमट (0) को उन्होंने लगातार दो गेंदों पर पवेलियन भेज कंगारुओं को एकदम से पिछले पांव पर ला दिया है.शुरुआती तीन चार ओवरों में भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह ने तो एरॉन फिंच और शॉर्ट को आजादी नहीं ही लेने दी. ऐसे में कंगारू ओपनरों ने निशाने पर लिया युवा खलील अहमद को. खलील ने पारी के दूसरे और अपने फेंके पहले ही ओवर में आठ रन दे डाले. और विराट कोहली ने एक बार फिर से खलील अहमद को पांचवां ओवर डालने के लिए बुलाया, तो फिंच ने इसमें दो चौके जड़ते हुए 13 रन बटोर लिए. खलील को पड़ी मार का नतीजा यह रहा कि ऑस्ट्रेलिया ने पावर-प्ले के शुरुआती छह ओवरों में ठोस शुरुआत करते हुए बिन किसी नुकसान के 49 रन बना लिए.

Australia wins the toss and they have put us to bowl first #AUSvINDpic.twitter.com/yNo3RdNrvo — BCCI (@BCCI) November 25, 2018

इससे पहले. पिछला दूसरा मैच बारिश के चलते रद्द हो गया था. ऑस्ट्रेलिया पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त पर है. तीसरे टी20 मैच के लिए भारत ने अपनी इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इलेवन में जेसन बेहेरनडोर्फ की जगह मिशेल स्टार्क को दी है. चलिए जान लीजिए कि दोनों टीमों के अंतिम ग्यारह खिलाड़ी कौन से हैं.

ऑस्ट्रेलिया: एरॉन फिंच (कप्तान), डार्सी शॉर्ट, क्रिस लिन, ग्लैन मैक्सवेल, मारकस स्टोइनिस, बेन मैक्डरमट, एलेक्स कैरी, नाथन कल्टर नाइल, मिशेल स्टार्क,एंड्रयू टाई और एडम जाम्पा

ब्रिस्बेन में खेले गए पहले मैच में मिली हार और मेलबर्न में खेले गए दूसरे मैच (मैच रिपोर्ट) के बारिश के कारण धुल जाने के बाद भारत इस समय ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जा रही टी-20 सीरीज में 1-0 से पीछे है. भारत के पास सीरीज जीतने का विकल्प बचा नहीं है, लेकिन वह सीरीज हारने से बच सकता है और इसका आखिरी मौका उसे रविवार को होने वाले मैच में मिलेगा. दोनों टीमों सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर तीसरे और एक तरह से निर्णायक मैच में भिड़ेंगी. वहीं दूसरे मैच के बारिश के कारण धुल जाने के कारण ऑस्ट्रेलिया को फायदा यह हुआ है कि वह अब सीरीज हारने की स्थिति में नहीं है. मैच का सीधा प्रसारण भारतीय समयानुसार दोपहर 1:20 से आप देख सकते हैं.

A little something for the fans who turned up in numbers at the MCG - courtesy @klrahul11#TeamIndia#AUSvINDpic.twitter.com/1f7JzYP3ht — BCCI (@BCCI) November 23, 2018

Rain brought the second T20I between Australia and India to a premature finish.#AUSvIND | REPORThttps://t.co/9h6u1skiS4pic.twitter.com/9P1CzRwWGK — ICC (@ICC) November 23, 2018

सीरीज इस मुकाम पर है कि या तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज अपने नाम करेगी या सीरीज बराबरी पर खत्म होगी. अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए अपने गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत करते हुए चोटिल बिली स्टेनलेक की जगह पर मिशेल स्टार्क को टीम में रखा है. स्टेनलेक मेलबर्न में दूसरे मैच से ठीक पहले चोटिल हो गए थे. उनके टखने में चोट लगी है जिसके कारण वह अंतिम मैच में भी नहीं खेल पाएंगे. स्टार्क की करीब दो साल बाद टी-20 टीम में वापसी हुई है.बीती दो टी-20 सीरीज में मात खाने वाली मेजबान टीम के पास अपनी स्थिति को सुधारने का यह अच्छा मौका है और वह इसे गंवाना नहीं चाहेगी. वहीं भारत भी पूरी कोशिश करेगा कि वह आखिरी मैच जीत सीरीज हार के धब्बे से बच जाए. इस दौरान विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम उम्मीद करेगी की बारिश उसकी राह में रोड़ा न बने. पहले दो मैचों में बारिश ने खेल को प्रभावित किया है. पहले मैच में बारिश के कारण ही भारत को विशाल लक्ष्य मिला था तो वहीं दूसरे मैच में सिर्फ पहली पारी ही मुमकिन हो पाई थी और लगातार बारिश होने के कारण मैच रद्द कर दिया गया था। हालांकि रविवार को किसी तरह की बारिश की भविष्यवाणी नहीं है.दूसरे मैच में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी की थी. ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे मैच में 19 ओवरों का खेल खेला था और सात विकेट के नुकसान पर 132 रन बनाए थे. इसके बाद खेल संभव नहीं हो सका था. भारत के गेंदबाजों ने इस मैच में जिस तरह से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को बांधे रखा था वह शानदार था. जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और खलील अहमद ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी तो स्पिन में कुलदीप यादव और क्रुणाल पंड्या ने भी रन नहीं दिए थे. इस लिहाज से भारतीय टीम प्रबंधन अपनी गेंदबाजी से तो खुश होगा. टीम में बदलाव की उम्मीद कम है क्योंकि मेहमान टीम की मौजूदा अंतिम-11 में काफी संतुलन देखा जा सकता है. एक बदलाव अगर कोहली कर सकते हैं तो वह युजवेंद्र चहल को अंदर लाना. कोहली अगर चहल को अंतिम-11 में लाने का मूड बनाते हैं तो वह बाहर किसे बैठाते हैं यह देखना होगा.बल्लेबाजी में पहले मैच में भारतीय टीम काफी करीब आकर लक्ष्य हासिल करने से चूक गई थी. उस मैच में सिर्फ शिखर धवन ने अर्धशतकीय पारी खेली थी और अंत में दिनेश कार्तिक ने 30 रनों का अहम योगदान दिया था. रोहित और विराट कोहली विफल रहे थे तो वहीं ऋषभ पंत भी मौके का फायदा नहीं उठा पाए थे. वहीं लोकेश राहुल का बल्ला शांत ही है. कोहली ने पहले मैच में राहुल को तीसरे नंबर पर भेजा था और उनके इस फैसले की काफी आलोचना हुई थी. देखना होगा कि कोहली, राहुल और अपने बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करते हैं या नहीं. कुल मिलाकर भारतीय कप्तान कोहली के सामने सीरीज को बराबर कराना विराट चैलेंज बन गया है. अब इसे चाहे वह कोई भी बदलाव करके कराएं क्योंकि करोड़ों हिंदुस्तानी क्रिकेटप्रेमी सिडनी में सिर्फ जीत चाहते हैं.वहीं, आस्ट्रेलिया की बात की जाए तो उसकी बल्लेबाजी दूसरे मैच में नहीं चली थी. पहले मैच में क्रिस लिन, मारकस स्टोइनिस और ग्लैन मैक्सवेल ने अच्छा योगदान दिया था लेकिन दूसरे मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे. ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी चिंता कप्तान एरॉन फिंच का दोनों मैचों में विफल रहना है. टीम को उम्मीद होगी की कप्तान तीसरे मैच में वापसी करें. ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक बदलाव संभव है बिलि स्टानलेक को अभ्यास के दौरान टखने में चोट लग गई थी. स्टानलेक दूसरे मैच में भी नहीं खेले थे और उनके स्थान पर नाथन कल्टर नाइल को मौका मिला था. अब जबकि टीम के पास स्टार्क जैसे गेंदबाज मौजूद है तो हो सकता है कि नाइल को एक बार फिर टीम से बाहर जाना पड़े. लेग स्पिनर एडम जाम्पा से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी. दोनों टीमों की फाइनल इलेवन नीचे बताए खिलाड़ियों से चुनी जाएगी.