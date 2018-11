IND vs WI 1st T20, Live: विंडीज ने दिया भारत को दिया 110 रन का टारगेट

मेजबान भारत ने कुलदीप यादव की उम्दा गेंदबाज की बदौलत वेस्टइंडीज को तीन टी20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में सिर्फ 109 रन पर ही सीमित कर दिया. कुलदीप यादव के तीन विकेटों के साथ विंडीज बल्लेबाजों का लापरवाह अंदाज भी इस कम स्कोर के लिए जिम्मेदार रहा, नतीजा यह रहा कि वेस्टइंडीज की टीम कोटे के 20 ओवरों में 8 विकेट पर 109 रन ही बना सकी. उसकी ओर से सबसे ज्यादा 27 रन नंबर आठ बल्लेबाज फाबियान ने बनाए.खेल के इस फॉर्मेट में शुरुआती छह ओवर बहुत ही अहम हैं, लेकिन विंडीज के बल्लेबाज पावर-प्ले का फायदा उठाने में नाकाम साबित हुए. आंद्रे नेल की जगह इलेवन में शामिल किए गए शाई होप ने उमेश यादव के फेंके पहले ही ओवर में दो चौके जड़कर तेवर तो बहुत ही आक्रामक दिखाए थे, लेकिन इस पर जल्द ही ब्रेक लग गया. तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर उमेश ने विंडीज विकेटकीपर दिनेश रामदीन (2) को विकेट के पीछे दिेनेश कार्तिक के हाथों लपकवा मेजबान टीम की शुरुआत बिगाड़ दी. और एक ओवर बाद ही देखने को मिला कॉमेडी ड्रॉमा! रन लेने की कोशिश में दोनों बल्लेबाज एक ही छोर की तरफ दौड़ पड़े. कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन ! रन आउट होना ही था. और शाई होप (14) विंडीज को उम्मीद देने में नाकाम रहे. टेस्ट सीरीज में बेहतरीन बैटिंग करने वाले हेटमायर से उम्मीद थी. उन्होंने एक दो स्ट्रोक लगाकर एक उम्मीद जगाई भी, लेकिन जसप्रीत बुमराह (10) की उठती हुई गेंद को पुल करने में चूके. गेंद हवा में गई, तो जल्द ही विकेटकीपर कार्तिक के ग्लव्स में भी समा गई. और इसी के साथ विंडीज के पावर-प्ले भी टांय-टांय फिस्स हो गया. शुरुआती छह ओवरों में मेहमान टीम 3 विकेट पर सिर्फ 31 रन ही बना सकी.पावर-प्ले के खत्म होने के बाद स्पिनरों की बात करें, तो विंडीज पर मार लगाने की शुरुआत अपना पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहे क्रुणाल पंड्या ने पोलार्ड (14) का विकेट चटकाकर की, लेकिन इसके बाद कुलदीप याद विंडीज बल्लेबाजों के लिए कहर बन गए.

