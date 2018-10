IND vs WI 3rd ODI: विंडीज ने भारत को 43 रन से हराया, काम नहीं आया विराट का शतक

खास बातें विंडीज- (50 ओवरों में 9 पर 283 रन), होप 95, नर्स 40, बुमराह 35 पर 4 भारत- (47.4 में 243 रन), विराट 107, धवन 35, सैमुअल्स 12 पर 3 एश्ले नर्स बने मैन ऑफ द मैच

It's all over here in Pune. #TeamIndia all out for 240



Windies win by 43 runs.



The series now stands at 1-1 with two games to go #INDvWIpic.twitter.com/drnpfUqfHx — BCCI (@BCCI) October 27, 2018

A hat-trick of centuries for #KingKohli



He becomes the first Indian cricketer to score hundreds in 3 consecutive ODIs. Whaddaaplayaa pic.twitter.com/G08i07ubXo — BCCI (@BCCI) October 27, 2018

दूसरे वनडे टाई कराने में सफल होने के बाद मेहमान विंडीज ने पुणे में तीसरे डे-नाइट वनडे में भारत तो 43 रन के बड़े अंतर से हराकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है. कप्तान विराट कोहली (107 रन, 119 गेंद, 10 चौके, 1 छक्का) का लगातार तीसरा और करियर का 38वां शतक भी टीम इंडिया का भला नहीं कर सका.भारत से पहले बल्लेबाजी का न्योता पाकर विंडीज ने 50 ओवरों में 9 विकेट पर 283 रन बनाए. शाई होप ( 95 रन, 113 गेंद, 6 चौके, 3 छक्के) ने शानदार पारी खेली. जवाब में भारतीय टीम 47.4 ओवरों में 240 रनों पर सिमट गई. विराट के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर शिखर धवन (35 रन) का रहा. विंडीज की तरफ से मार्लोन सैमुअल्स ने तीन विकेट लिए. पिछले नौ वनडे मुकाबलों में यह भारत की पहली बार है. इनमें एक मैच टाई भी छूटा है. नंबर आठ पर आकर आतिशी पारी खेलने वाले और दो विकेट लेने वाले एश्ले नर्स को मैन ऑफ द मैच चुना गया.स्टेडियम में जमा हजारों दर्शक उस समय अवाक रह गए, जब रोहित शर्मा (8) को विंडीज कप्तान जैसन होल्डर ने दूसरे ही ओवर में बोल्ड कर चलता कर दिया. इसके बाद शिखर धवन और कप्तान विराट कोहली ने बदले हुए रवैये के साथ बल्लेबाजी की. पूरी सावधानी और जोखिम कम. गेंद ऊपर मिली, तो बाउंड्री. इस रवैये का नतीजा यह निकला कि पावर-प्ले में दूसरा झटका भारत को नहीं मिला. और दस ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर था 1 विकेट पर 54 रन. तब धवन 20 और कोहली 23 पर थे.पुणे का तीसरा वनडे मुकाबले में भी भारतीय बल्लेबाजी कप्तान विराट कोहली के इर्द-गिर्द सिमट कर रह गई. पिछली ठीक पारियों की तरह विराट ने पुणे में भी अपने चिर-परिचित अंदाज में बैटिंग की. हालांकि शतक के नजदीक विराट थोड़ा नर्वस दिखाई पड़े और एक बार बाल-बाल रन आउट होने से बचे, लेकिन इसके बावजूद कोहली ने लगातार तीसरा और करियर का 38वांं शतक जड़ा. इसी के साथ ही कोहली लगातार तीन शतक जड़ने वाले दुनिया के नौवें और भारत के पहले बल्लेबाज बन गए. लेकिन इस बार भारतीय कप्तान टीम को फिनिशिंग टच देने में नाकाम रहे.

India need 284 to win the third ODI of their series against @windiescricket.



Can @imVkohli score a third century in a row?#INDvWI 3rd ODI live

https://t.co/zMzPdFrPWNpic.twitter.com/XtxulHMAEr — ICC (@ICC) October 27, 2018

इससे पहले ​इन फॉर्म बल्लेबाज शाई होप (95 रन, 113 गेंद, 6 चौके, 3 छक्के ) और नंबर नौ बल्लेबाज एश्ले नर्स (40 रन, 22 गेंद, 4 चौके, 2 छक्के) की तेज-तर्रार पारी की बदौलत विंडीज ने भारत के सामने जीत के लिए 284 का टारगेट रखा है. एक समय ढाई सौ से पहले सिमटी दिखाई पड़ रही विंडीज टीम को नर्स ने आखिरी पलों में अपने धुआंधार अंदाज से मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया.

इनके अलावा हेटमायर ने 37 और कप्तान होल्डर ने भी 32 रन बनाए. इस कोशिश से वेस्टइंडीज 50 ओवरों में 9 विकेट पर 283 का स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही. टीम इंडिया के लिए पहली पारी का सकारात्मक जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी रही, जिन्होंने लंबे ब्रेक के बाद वापसी करते हुए चार विकेट चटकाए. हालांकि, भुवनेश्वर खासे महंगे साबित हुए और उन्होंने कोटे के 10 ओवरों में 70 रन दिए और सिर्फ एक विकेट लिया. कुलदीप यादव भी दो विकेट लेने में कामयाब रहे.

Innings Break!



Windies 283/9 in 50 overs (Hope 95 ; Bumrah 4/35)



Updates - https://t.co/jHiHJWUgey#INDvWIpic.twitter.com/4eUQ7YG0Aq — BCCI (@BCCI) October 27, 2018

Jasprit Bumrah sends back the openers as India reduce the Windies to

46/2 in 10 overs.

Top Class #MSD sends Hetmyer packing



Alert and a live wire as always, @msdhoni was his usual self to pick the bails off that turned out to be a successful stumping.



https://t.co/ow4WZ4YBNU#INDvWIpic.twitter.com/DyxPrON1PF — BCCI (@BCCI) October 27, 2018

#INDvsWI 3rd ODI

Shai Hope scored 95 runs in 113 balls pic.twitter.com/M1oZGmIuT8 — 11CricketNews (@11cricketnews) October 27, 2018

An explosive end to the innings propels @windiescricket to 283/9 from their 50 overs.



Shai Hope top-scored with 95 while Ashley Nurse smashed 40 off 22 balls. @Jaspritbumrah93 took four wickets on his return to the team.#INDvWI 3rd ODI live

https://t.co/zMzPdFrPWNpic.twitter.com/7ro9HNYrw4 — ICC (@ICC) October 27, 2018

The #MenInBlue are all geared up for the 3rd ODI.



Will they make it 2-0 against the Windies today?#INDvWIpic.twitter.com/fkBeCOSNVg — BCCI (@BCCI) October 27, 2018

Captain @imVkohli wins the toss and elects to bowl first in the 3rd ODI against Windies at Pune.#INDvWIpic.twitter.com/OTBoRAak5y — BCCI (@BCCI) October 27, 2018

लंबे ब्रेक के बाद तीसरे वनडे में लौटे टीम इंडिया के दोनों स्ट्राइक गेंदबाज भुवनेश्वर और जसप्रीत बुमराह के अनुभव और काबिलियत का असर साफ तौर पर दिखाई पड़ा. दोनों के सामने ही विंडीज ओपनरों ने सतर्क शुरुआत की. और जब हेमराज चंद्रपाल (15) और कीरेन पॉवेल (21) ने कुछ आक्रामक शॉट खेलने के बाद और आजादी लेने की की कोशिश की, तो बुमराह ने दोनों के ही पर कतर दिए! बुमराह ने जबर्दस्त वापसी की, तो धोनी के कैच ने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया. पारी के छठे ओवर में हेमराज चंद्रपाल ने बुमराह के खिलाफ जबर्दस्त दो शॉट लगाए. तीसरी गेंद पर चौका, तो चौथी पर छक्का. लेकिन पांचवीं गेंद पर उन्होंने पुल लगाने की कोशिश की, तो गेंद ऊपरी किनारा लेकर शॉर्ट फाइनल लेग की ओर गई.और धोनी ने दौड़कर आगे की तरफ गोता लगाते हुए अपने करियर के यादगार कैचों में से एक कैच लपक लिया. और सेलेक्टरों सहित सभी आलोचकों को यह भी बता दिया कि भले ही वह 37 साल के हो गए हों, लेकिन फिटनेस के मामले में वह 23 साल के युवाओं पर भारी हैं. वहीं विंडीज के दूसरे सलामी बल्लेबाज कीरेन पॉवेल ने भी हेमराज की चाल चलने की कोशिश की. अपना पहला और पारी का आठवां ओवर लेकर लेफ्टी खलील आए, तो पॉवेल ने छक्का और फिर चौका जड़कर उनका स्वागत किया. लेकिन अगले ही ओवर में पॉवेल को बुमराह ने स्लिप में रोहित के हाथों लपकवा उनके आक्रामक तेवरों पर ब्रेक लगा दिया.भारतीय लेफ्ट-आर्म स्पिनर कुलदीप यादव अस्थिर दिखाई पड़े. शुरुआत में उनका गेंदों पर कंट्रोल नहीं था. कभी फुलटॉस, तो कभी ओवरपिच. नतीजा यह रहा कि इन-फॉर्म हेटमायर (37 रन, 21 गेंद, 2 चौके, 3 छक्के) ने उनकी गेंदों को हवाई रास्ते सीमा पार पहुंचाने में कोई गुरेज नहीं किया. शॉटों की लय को देखते हुए लगा कि हेटमायर एक और बड़ी पारी इस मैच में खेलने जा रहे हैं. हेटमायर ने चहल के ओवर में छक्का और चौका जड़कर शुरुआत कर अपनी लय पकड़ ली थी. चहल के फेंके 19वें ओवर ही में छक्का जड़कर टीम को सौ का आंकड़ा दिलाया, तो ठीक अगले ही ओवर में हेटमायर ने कुलदीप को एक और छक्का जड़ा. लेकिन इसी 20वें ओवर में कुलदीप ने हेटमायर को स्टंप करा विंडीज को बड़ा झटका दिया. विंडीज इससे संभला भी नहीं था कि कुलदीप ने तीन ओवर बाद ही रोवमैन पॉवेल (4) को आउट कर नियमित अंतराल में दो विकेट झटक कर विंडीज को दबाव में ला दिया.विंडीज के एक छोर पर गिरते विकेटों के बीच टीम को होप प्रदान की शाई होप ने. शाई होप ने मानो वहीं से शुरुआत की, जहां उन्होंने पिछले मैच में छोड़ा था. पहला विकेट जल्द गिरने के बाद होप ने पहले खुद को जमाया. और धीमी गति से पारी को आगे बढ़ाया. दबाव कम हुआ, तो होप ने हाथ भी खोलने शुरू कर दिए. पारी के 33वें ओवर में होप ने 72 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया. इसके बाद होप के बल्ले से कुछ और अच्छे स्ट्रोक निकले और उन्होंने रन बनाने की गति को तेज कर दिया. 36वें ओवर की कुलदीप की आखिरी और 37वें ओवर की खलील की गेंंद पर लगातार दो बेहतरीन छक्के होप ने जड़े. होप धीरे-धीरे अपने स्कोर को आगे बढ़ाते रहे. और जब लगा कि उनके बल्ले से लगातार दूसरा शतक निकलने जा रहा है, तभी बदलाव के तौर पर लाए गए जसप्रीत बुमराह ने होप को बेहतरीन यॉर्कर पर बोल्ड कर उनके शतक की उम्मीदों को खत्म कर दिया.एक समय लग रहा था कि विंडीज पारी ढाई सौ से पहले ही सिमट जाएगी. वजह यह थी कि उसने आठ विकेट 227 रनों पर ही गंवा दिए थे. लेकिन पहले एश्ले नर्स और फिर केमार रोच ने अपने अंदाज से एकदम से चौंका दिया. भुवनेश्वर कुमार के फेंके पारी के 49वें ओवर में नर्स ने तीन चौके और एक छक्का जड़ते हुए 21 रन ठोक डाले. केमार रोच (नाबाद 15 रन, 19 गेंद, 1 छक्का, 1 चौका) ने उनका कंधे से कंधा मिलकर साथ दिया. इन दोनों ने नौवें विकेट के लिए महत्वपूर्ण 56 रन की साझेदारी की. और यह इन्हीं दोनों खासकर नर्स का ही प्रयास था कि विंडीज 9 विकेट र 283 तक पहुंचने में कामयाब रहा.इससे पहले मेजबान भारत ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. भारतीय इलेवन में तीन बदलाव किए गए हैं. जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और खलील अहमद फिर से टीम का हिस्सा हैं, जबकि रवींद्र जडेजा, शमी के अलावा उमेश यादव इस मैच में नहीं खेले.वहीं, विंडीज इलेवन में एक बदलाव किया गया है. देवेंद्र बीशू की जगह फेबियन एलेन टीम में लिए गए हैं, जिनका यह करियर का पहला वनडे था. तीसरे वनडे के लिए दोनों देशों की इलेवन इस प्रकार रहीं:-भारत के लिए विंडीज के साथ तीसरा वनडे मुकाबला आत्मचिंतन का विषय है. इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया के दो स्ट्राइक गेंदबाज वापस लौटे थे. लेकिन इसके बावजूद अगर विराट एंड कंपनी जीत हासिल नहीं कर सकी, तो टीम मैनेजमेंट को गंभीरता से खुद के भीतर झांकना होगा.