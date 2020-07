न्यूजीलैंड क्रिकेटर ने जीता था भारतीय लड़की का दिल, पार्टी के दौरान हुआ प्यार, आज वह महिला बन चुकी है बड़ी नेता

Glenn Turner Love Story: विदेशी क्रिकेटरों का भारतीय मूल की लड़कियों को दिल देने के किस्से बहुत हैं. हाल ही में पाकिस्तान के हसन अली और ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने भारतीय मूल की लड़की के साथ शादी रचाई है. इन दो विदेशी क्रिकेटरो के अलावा कई और क्रिकेटर हैं जिन्होंने भारतीय लड़की के साथ शादी रचाई है. ऐसी ही एक कहानी है न्यूजीलैंड पूर्व क्रिकेटर ग्लेन टर्नर (Glenn Turner) की. न्यूजीलैंड के इस क्रिकेटर ने भारतीय मूल की लड़की को अपना दिल दिया और शादी भी रचाई. Glenn Turner ने भारत की रहने वाली महिला सुखविंदर गिल (Sukhi Turner) से शादी की है. टर्नर (Glenn Turner) ने अपने करियर में न्यूजीलैंड के लिए 41 टेस्ट मैच खेले और इस दौरान 7 शतक और 14 अर्धशतक जमाए. इसके अलावा उन्होंने 41 वनडे मैचों में 1598 रन बनाए. वनडे में टर्नर ने 3 शतक और 9 अर्धशतक जमाने का कमाल किया. न्यूजीलैंड के लिए इस खिलाड़ी ने अपना डेब्यू टेस्ट मैच 1969 में वेस्टइंडीज के खिलाफ ऑकलैंड में खेला था.

#DidYouKnow New Zealand opener Glenn Turner's average of 166.50 in the 1975 men's @cricketworldcup , where he topped the run charts with 333 runs, is the best by a batsman in a single World Cup pic.twitter.com/GB0aVY6o0Q

#HappyBirthday to former NZ Skipper and one of their best ever batsmen, Glenn Turner

Scored in each inn. as an opener in NZ's 1st ever Test win vs Aus, in '74 at @Christchurch_NZ

Was prolific for Worcs for many years, in '75 WC too

Has been a coach, selector after retirement pic.twitter.com/CQG9pcS5gy