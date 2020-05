सचिन तेंदुलकर को एयरपोर्ट पर देखते ही अंजली को हो गया था प्यार, शादी का लाइव टेलीकास्ट हो, मिले थे 40 लाख का ऑफर

भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) की शादी आज के ही दिन यानि 24 मई 1995 को हुई थी. आज सचिन अपनी शादी की 25वीं सालगिरह बना रहे हैं. सचिन और अंजली की शादी भी किसी फिल्मी अंदाज से कम नहीं हुई थी. 90 के दशक में सचिन अपने परफॉर्मेंस से दिल जीत रहे थे. धीरे-धीरे सचिन भारतीय क्रिकेट में सुपरस्टार बन गए. इसी दौरान सचिन की मुलाकात अंजली (Anjali Tendulkar) से पहली दफा हुई. सचिन को पहली बार अंजली ने साल 1990 में मुंबई एयरपोर्ट पर देखा था. पहली नजर में ही सचिन को दिल दे बैठी थी. इस बात का खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू में किया था. अंजली ने कहा था कि वह एयरपोर्ट पर अपनी मां को रिसीव करने पहुंची थी. अपनी मां का एयरपोर्ट पर इंतजार करने के क्रम में उनकी नजर घुंघराले बाल वाले सचिन पर पड़ी. उन्होंने कहा कि वो सचिन को काफी समय से देख रही थी. उस समय सचिन इंग्लैंड दौरे से लौटे थे. अंजली के साथ उस समय उनकी दोस्त भी मौजूद थीं. अंजली की दोस्त ने ही बताया कि यह वही खिलाड़ी है जिसने इंग्लैंड में शतक जमाया है. इतना सुनने के बाद अंजली सचिन का ऑटोग्रॉफ लेने के लिए उनके पीछे चल पड़ीं थी. सचिन से मिलने की खुशी में अंजली अपनी मां को एयरपोर्ट कर रिसीव करना भूल गई. इस घटना के बाद अंजली ने दोस्तों की मदद लेकर तेंदुलकर का नंबर निकाला और उनसे बात करने में सफल रहीं. दोनों के बीच फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ.

25th Wedding Anniversary#OnThisDay in 1995, @sachin_rt tied the knot with Anjali Tendulkar in Mumbai#DoYouKnow A local cable operator offered Rs 40 lac to Tendulkar family for LIVE telecast of the wedding ceremony but the family refused the offer citing it as private function pic.twitter.com/2w6RHfeKeL