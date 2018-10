वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 सीरीज से महेंद्र सिंह धोनी की 'छुट्टी'

Team for three T20I match series against West Indies: Rohit Sharma (C), Shikhar, KL Rahul, DK, Manish, Shreyas Iyer, Rishabh Pant (wk), Krunal Pandya, Washington Sundar, Yuzvendra Chahal, Kuldeep Yadav, Bhuvneshwar Kumar, Bumrah, Khaleel Ahmed, Umesh Yadav, Shahbaz Nadeem pic.twitter.com/ehpMQtd7U8 — ANI (@ANI) October 26, 2018

Indian Team for three T20I match series against Australia: Virat Kohli (C), Rohit (vc), Shikhar, KL Rahul, Shreyas Iyer, Manish, DK, Rishabh Pant (wk), Kuldeep Yadav, Yuzvendra Chahal, Washington Sundar, Krunal Pandya, Bhuvneshwar Kumar, Jasprit Bumrah, Umesh Yadav, Khaleel pic.twitter.com/53Pv4MzFLa — ANI (@ANI) October 26, 2018

Indian Team for Four Test match series against Australia: Virat Kohli (C), M Vijay, KL Rahul, Prithvi Shaw, Pujara, Ajinkya Rahane, Hanuma Vihari, Rohit Sharma, Rishabh Pant, Parthiv Patel, R Ashwin, R Jadeja, Kuldeep Yadav, Shami, Ishant, Umesh, Bumrah, Bhuvneshwar Kumar pic.twitter.com/sMkmDWah6A — ANI (@ANI) October 26, 2018

वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले टी-20 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन दोनों टीमों में महेंद्र सिंह धोनी को जगह नहीं दी गई है. महेंद्र सिंह धोनी पिछले कई मैचों से अपनी फॉर्म से जूझ रहे थे. इंग्लैंड दौरे से अबतक महेंद्र सिंह धोनी ने कोई प्रभावी प्रदर्शन नहीं किया था. शायद इसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा. बता दें कि चयनकर्ताओं ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले चार टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भी भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है.वेस्टइंडीज के खिलाफ विराट कोहली को आराम दिया गया है, जबकि महेंद्र सिंह धोनी की टीम से छुट्टी कर दी गई है. विराट की गैरमौजूदगी में रोहित शर्मा टीम की कमान संभालेंगे. रिषभ पंत टीम में विकेट कीपर की भूमिका में होंगे.ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी महेंद्र सिंह धोनी को जगह नहीं दी गई है. जबकि विराट कोहली इस सीरीज में टीम की कमान संभालेंगे. स्पिनर बाएं हाथ के गेंदबाज शाहबाद नदीम को भी टीम में जगह मिली है.ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए एक बार फिर मुरली विजय और रोहित शर्मा की वापसी हो गई है. विजय और रोहित के अलावा भुवनेश्वर कुमार को भी जगह दी गई है. जबकि हार्दिक पांड्या को टीम में जगह नहीं दी गई है.