KKR Vs KXIP: मनदीप ने अर्धशतक अपने पिता को समर्पित किया, एक्टर सुनील शेट्ठी हुए इमोशनल, कही ऐसी बात..

IPL 2020: KKR Vs KXIP: आईपीएल 2020 के 46वें मैच में किंग्स इलेवन पंजाब (Kings XI Punjab) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) को 8 विकेट से हरा दिया. पंजाब की जीत में मनीदप सिंह (Mandeep Singh) और क्रिस गेल (Chris Gayle) ने अर्धशतकीय पारी खेली और आसानी से पंजाब को शानदार जीत दिला दी. जीत के साथ ही प्वाइंट्स टेबल में पंजाब ने अपनी जगह मजबूत कर ली है. अब पंजाब के 12 अंक प्वाइंट्स टेबल में हो गए हैं और चौथे नंबर पर आ गई है. केकेआऱ ने पंजाब को 150 रन का लक्ष्य दिया था जिसे पंजाब ने 2 विकेट खोकर एक ओवर पहले ही लक्ष्य को हासिल कर लिया. मनदीप सिंह ने 56 गेंद पर 66 रन की पारी खेली जिसमें 8 चौके औऱ 2 छक्के शामिल रहे, वहीं विस्फोटक गेल ने 29 गेंद पर 51 रन की पारी खेली, अपनी पारी में गेल ने 5 छक्के और 2 चौके जमाए. मनदीप का आईपीएल में यह पांचवां अर्धशतक है. Mandeep Singh ने जैसे ही अर्धशतक जमाया वैसे ही अपने पिता को याद करते हुए आकाश की ओर देखकर अपने इस पचासा को उन्हें समर्पित किया.

Very emotional and proud moment for #MandeepSingh . Well done Mandeep. #KKRvKXIP