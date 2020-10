KXIP vs SRH: पिता के निधन के बाद भी पंजाब का यह खिलाड़ी उतरा मैदान पर, 14 गेंद पर खेली यादगार पारी

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ मैच में मयंक अग्रवाल पंजबा की ओर से नहीं खेल रहे हैं, जिसके कारण मनदीप को आजके मैच में खेलने का मौका मिला है. मनीप ने अपनी यादगार 17 रन की पारी में 1 चौका जमाने में सफल रहे. मनदीप को संदीप शर्मा ने राशिद खान के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेजा.

Well done, Mandeep. Someone need lots of guts to play a match after demise of father on morning. This 17 run has lots of value.