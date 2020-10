RR vs SRH: विजय शंकर ने मनीष पांडे के साथ मिलकर IPL में किया यह बड़ा कारनामा, बनाया यह रिकॉर्ड

RR vs SRH: कुछ ऐसे जोफ्रा ऑर्चर ने हैदराबाद के ओपनरों को किया नेस्तनाबूद, VIDEO

मनीष पांडे 47 गेंद पर 83 रन बनाकर नाबाद रहे, अपनी पारी में पांडे ने 4 चौके और 8 छक्के जमाए तो वहीं शंकर ने 51 गेंद पर 52 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 6 चौके जमाए. तीसरे विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर नाबाद 140 रन की पार्टनरशिप की और टीम को जीत दिलाई,.

Manish Pandey and Vijay Shankar are the first Indian pair to share a century partnership in the IPL for Sunrisers Hyderabad.



Parthiv Patel-Shikhar Dhawan's 89-run opening stand vs KKR in 2013 was the previous highest IPL partnership for SRH by an Indian pair. #RRvSRH#IPL2020