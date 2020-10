RR vs SRH: मनीष पांडे T20 क्रिकेट में दिग्गज भारतीय खिलाड़ियों की खास लिस्ट में हुए शामिल, बनाया रिकॉर्ड

RR vs SRH: हैदराबाद के खिलाड़ी मनीष पांडे (Manish Pandey) ने एक खास टी20 रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. जैसे ही पांडे राजस्थान के खिलाफ मैच में उतरे वैसे ही उनके नाम यह खास रिकॉर्ड दर्ज हो गया. भारत की ओर से सबसे ज्यादा टी-20 मैच खेलने वाले पांडे 11वें खिलाड़ी बन गए हैं. मनीष पांडे आज अपना 250वां टी-20 मैच खेल रहे हैं. टी-20 क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है. रोहित ने अपने टी-20 करियर में अबतक 337 मैच खेले हैं. वहीं, एम एस धोनी ने 327 टी-20 मैच खेले हैं.

Manish Pandey becomes the 11th Indian to play 250 T20 matches & he still remains the 1st among them to score a Hundred in IPL#SRHvsRR