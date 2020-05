KKR ने आईपीएल 2012 में मिली जीत की याद में किया ऐसा ट्वीट, जिससे भड़क उठे मनोज तिवारी, बोले- मेरा अपमान हुआ..

आईपीएल 2012 (IPL 2020) में पहली बार केकेआर (KKR) की टीम खिताब जीतने में सफल रही थी. इससे पहले (KKR) कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) की टीम का परफॉर्मेंस बेहद ही खराब रहा था औऱ यहां कर खबर आ रही थी कि शाहरूख खान (ShahRukh khan) अपनी फ्रेंचाइजी टीम को बेच सकते हैं. लेकिन गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने केकेआर की टीम की कप्तानी 2012 में संभाली और फिर टीम का काया पलट कर दिया. साल 2012 में पहली बार केकेआर की टीम आईपीएल (IPL) का खिताब गंभीर की कप्तानी में जीतने में सफल रही थी. साल 2012 में आज के ही दिन यानि 27 मई को केकेआर की टीम पहला आईपीएल खिताब जीतने में सफल हुई थी.

