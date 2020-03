Ranji Trophy Final: बल्लेबाज मनोज तिवारी 'नो बॉल' पर इस तरह से हुए बोल्ड, लेकिन फिर हुआ ऐसा...देखें VIDEO

Ranji Trophy Final: सौराष्ट्र ने यहां सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में बंगाल के खिलाफ जारी रणजी ट्रॉफी फाइनल मुकाबले के तीसरे दिन बुधवार को अपनी पहली पारी में 425 रन का स्कोर बना लिया। बंगाल ने इसके जवाब में दिन का खेल समाप्त होने तक तीन विकेट पर 134 रन बना लिए हैं. बंगाल अभी सौराष्ट्र के स्कोर से 291 रन पीछे है जबकि उसके सात विकेट शेष हैं. बंगाल को तीसरे दिन सबसे बड़ा झटका मनोज तिवारी (Manoj Tiwary) के रूप में लगा. मनोज 116 गेंदों पर दो चौकों की बदौलत 35 रन बनाकर आउट हुए. हालांकि इससे पहले भी एक मौका आया था जब मनोज तिवारी तेज गेंदबाज चिराग जानी (Chirag Jani) की गेंद पर प्लेडाउन होकर बोल्ड आउट हो गए थे. वो तो भला हो थर्ड अंपायर का जिन्होंने चिराग जानी के द्वारा किए गए नो बॉल को पकड़ लिया जिससे तिवारी आउट होने से बच गए. जिस वक्त बल्लेबाज मनोज तिवारी बोल्ड आउट हुए उस समय उनका स्कोर 18 रन था. लेकिन इस जीवनदान का कोई फायदा नहीं उठा पाए और 53वें ओवर में चिराग जानी की ही गेंद पर एलबीडब्‍ल्‍यू आउट होकर पवेलियन लौटे.

WATCH: Talk about a stroke of luck!



Manoj Tiwary gets a reprieve as Chirag Jani oversteps.



Here's what happened https://t.co/wuDrP0aB1J@paytm#RanjiTrophy#Final#SAUvBENpic.twitter.com/HmhyI6IhOC