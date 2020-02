Hardy Sandhu: हरदेव‍िंदर स‍िंह संधू उर्फ हार्डी संधू (Hardy Sandhu)इस समय पंजाबी स‍िंग‍िंग का बड़ा नाम माने जाते हैं. कुछ बॉलीवुड फ‍िल्‍मों में भी वे काम कर चुकेहैं लेक‍िन हार्डी के बारे में यह बात शायद कोई नहीं जानता होगा क‍ि वे बेहतरीन तेज गेंदबाज भी रहे है और भारत की अंडर-19 टीम के ल‍िए खेल चुके हैं. हरदेव‍िंदर स‍िंह संधू उर्फ हार्डी संधू ( Hardavinder Singh Sandhu)उस दौर में भारत के ल‍िए जून‍ियर क्र‍िकेट खेले जब रॉब‍िन उथप्‍पा, मनोज त‍िवारी और श‍िखर धवन उनके सहयोगी हुआ करते थे. टीम इंड‍िया के ल‍िए क्र‍िकेट खेले मनोज त‍िवारी (Manoj Tiwary)ने एक ट्वीट करके हार्डी के साथ जून‍ियर लेवल कर क्र‍िकेट खेलने के अपने द‍िनों को याद क‍िया. बंगाल के द‍िग्‍गज बल्‍लेबाजों में ग‍िने जाने वाले मनोज ने अपने ट्वीट में ल‍िखा, 'गाने का टेलैंट तब तूने छुपाकर रखा था@HARRDYSANDHU.ब्रदर्स, क‍िसी ने तुम्‍हें खुशी देने वाला यह स्‍क्रीनशॉट भेजा है. भगवान तुम्‍हें ढेर सारे र‍िकॉर्ड और खुशी प्रदान करे. '

मनोज त‍िवारी ने अपने ट्वीट के साथ जो स्‍क्रीनशॉट लगाया है,वह भारत और इंग्‍लैंड की अंडर-19 टीमों के बीच खेले गए मैच का है. इस यूथ टेस्‍ट में श‍िखर धवन और फैज फजल ने डेब्‍यू क‍िया था. दाएं हाथ के बल्‍लेबाज और तेज गेंदबाज हरदेव‍िंदर संधू ने तीन फर्स्‍ट क्‍लास मैच खेले, हालांक‍ि इंजुरी के कारण उनका क्र‍िकेट कर‍ियर ज्‍यादा लंबा नहीं चला. क्र‍िकेट छोड़ने के बाद हरदेव‍िंदर यानी हार्डी ने स‍िंग‍िंग की ओर रुख क‍िया और इसमें भी अपनी खास छाप छोड़ी.

Gaane ka talent chupa ke rakha tha tab huh @HARRDYSANDHU Someone sent me this screenshot. Super happy for u bro. May God always bless u wit loads of record hits nd happiness pic.twitter.com/MpQF98WhUN

