मनोज तिवारी का छलका दर्द, बोले- भारतीय टीम से बाहर होने पर धोनी से सवाल करने की हिम्मत नहीं हुई..

तिवारी ने धोनी को लेकर भी अपनी राय दी और कहा कि धोनी की कप्तानी में उन्हें टीम में खेलना का मौका मिला था. लेकिन टीम से निकाले जाने के बाद से लेकर अबतक मैंने धोनी ने इस बारे में कोई सवाल नहीं किया है. तिवारी ने इस इंटरव्यू में कहाकि, मैं जिस समय खेलता था उस समय सारे युवा खिलाड़ी सीनियर्स खिलाड़ियों को सम्मान देते थे. इसी वजह से मैं उस वक्त धोनी से इस बारे में बात नहीं कर सका.

मनोज ने अपने बयान में कहा कि, उन्हें आईपीएल के दौरान धोनी के साथ समय बिताने का मौका मिला था लेकिन उस समय आईपीएल का दवाब धोनी पर इतना था कि मैं अपनी बात लेकर उनके पास जाना उचित नहीं समझा था. बता दें कि आईपीएल में पुणे सुपरजाएंट्स की टीम का हिस्सा मनोज तिवारी भी रहे थे. मनोज ने कहा कि वह इस बारे में धोनी से सवाल बाद में करेंगे. लेकिन फिर मुझे उनसे इस बारे में बात करने का मौका नहीं मिला.

गौरतलब है कि इस साल रणजी ट्रॉफी में मनोज बंगाल की टीम के कप्तान थे और उनकी कप्तानी में बंगाल की टीम फाइनल में पहुंची थी. मनोज तिवारी ने कहा कि इस समय भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर और पृथ्वी शॉ उन्हें भविष्य के सितारे लगते हैं.

Wondering wat went wrong on my part after getting Man of a match award wen I scored a hundred 4 my country and got dropped for the next 14 games on a trot ?? Looking at d awards which I received during 2017 IPL season, wondering wat went wrong ??? pic.twitter.com/GNInUe0K3l