बहुत लोग विराट कोहली पर उंगली उठा रहे, पर कीवी टिम साउदी कर रहे हैं बचाव

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउथी ने दूसरे टेस्ट के दौरान विराट कोहली के आक्रामक रवैये का मंगलवार को बचाव करते हुए कहा कि भारतीय कप्तान ‘काफी जुनूनी खिलाड़ी'है जो अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता है. दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन के आउट होने के बाद कोहली ने जबर्दस्त जश्न मनाया था और कथित तौर पर अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया था.

