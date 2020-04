इस परिणाम ने दक्षिण अफ्रीका टीम को दी बहुत ज्यादा उम्मीद, मार्क बाउचर ने कहा

दक्षिण अफ्रीकी टीम के निदेशक मार्क बाउचर के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकदिनी सीरीज में जीत उम्मीद की किरण की तरह है और पिछले सत्र में मुश्किल क्षणों से गुजरने के बावजूद वह दक्षिण अफ्रीका की मजबूत टीम तैयार करने के प्रति आशान्वित हैं. इस पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने इंग्लैंड दौरे से पहले दिसंबर में जिम्मेदारी संभाली थी दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट और टी20 सीरीज गंवायी, जबकि बारिश से प्रभावित वनडे सीरीज ड्रॉ करवायी थी. दक्षिण अफ्रीकी टीम ने इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से टी20 सीरीज भी गंवायी, लेकिन क्विंटन डिकॉक की अगुवाई वाली टीम एरॉन फिंच की वनडे टीम के खिलाफ 3-0 से जीत दर्ज करने में सफल रही थी.

