धोनी को रनआउट करने वाले गुप्टिल बने न्यूजीलैंड के लिए 'काल', ट्विटर पर लोग बोले- कर्मा वापस आता है...

क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 (World Cup 2019) का खिताब इंग्लैंड टीम ने आखिरी गेंद तक लड़ते हुए न्यूजीलैंड से छीनकर ले गए. इतिहास रचते हुए इंग्लैंड के सामने न्यूजीलैंड ने 242 रनों का टारगेट रखा था, लेकिन इंग्लैंड 50 ओवरों में 241 रनों पर ऑल आउट हो गई और मैच सुपर ओवर में गया. जहां इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के सामने 16 रनों की चुनौती रखी. सुपर ओवर में भी मैच टाई रहा और इंग्लैंड को ज्यादा बाउंड्रीज मारने के कारण विजेता घोषित किया गया. सुपर ओवर के आखिरी गेंद पर गुप्टिल दूसरा रन पूरा नहीं कर सके और इंग्लैंड के विकेटकीपर ने उन्हें रनआउट कर दिया. इसे लेकर भारतीय क्रिकेट फैन्स ट्विटर पर गुप्टिल को काफी ट्रोल कर रहे हैं.

Finally, #Guptill got to know how Dhoni felt that day karma strikes backpic.twitter.com/bz0EGsZoDD — Naresh Kumar (@nareshkumar9441) July 14, 2019

Butler in an interview said he is a Dhoni fan, Never thought he is this much loyal#MSDhoni#butler#Guptillpic.twitter.com/DhukOiLl45 — #WeAreEngland Veri(@VickyVjAddict) July 14, 2019

इंडियन क्रिकेट टीम के फैन्स ने गुप्टिल को उनके टीम के लिए काल बताया. कई लोगों ने इसे धोनी को रनआउट करने को लेकर जोड़ते हुए लिखा कि कर्मा वापस आता है. मालूम हो कि सेमीफाइनल मुकाबले में आखिरी ओवरों में महेंद्र सिंह धोनी को गुप्टिल ने ही रनआउट किया था. जिसके बाद करोड़ों भारतीयों का दिल टूट गया था और गुप्टिल के डारेक्ट थ्रो से धोनी के रन आउट होने के साथ जीत की सारी उम्मीदें भी खत्म हो गई. सोशल मीडिया पर यूजर्स कोई भी मौका नहीं छोड़ते और गुप्टिल का इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप के आखिरी गेंद पर रन आउट होना, उन्हीं के लिए काल बन गया. यदि वह यह रन दौड़ लेते तो आज विजेता न्यूजीलैंड होता.

Guptill ran Dhoni out in the semis.

Guptill got run out in wc final!! #CWC19Final#EngvNZL



Cricket is a funny&cruel game they say!!! Very well said. pic.twitter.com/a4aeYkc9qk — srivardhan🇮🇳 (@srivard2206) July 14, 2019

Dhoni to Guptill#CWC19Finalpic.twitter.com/Kb5SJExM6P — A ل I | S A Y S (@ali__here_) July 14, 2019

Karma!!! Guptill throws - Dhoni out.. bulter throws - Guptill out... pic.twitter.com/i3Bhi1cfsr — Chef Mayank (@ChefMayank2) July 14, 2019

बता दें, इंग्लैंड ने रविवार को लॉडर्स मैदान पर खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को सुपर ओवर में मात दे आईसीसी विश्व कप-2019 का खिताब अपने नाम कर लिया है. इंग्लैंड ने पहली बार विश्व कप जीता है. वह चौथी बार फाइनल में पहुंची थी. इंग्लैंड के लिए इस मैच में सबसे ज्यादा रन बेन स्टोक्स ने बनाए. उन्होंने 98 गेंदों पर पांच चौके और दो छक्कों की मदद से नाबाद 84 रन बनाए. जोस बटलर ने 59 रन बनाए.