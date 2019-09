श्रीलंका का 'नया लसिथ मलिंगा', 17 साल के मथीसा पातिराना ने 7 रन देकर लिए छह विकेट, देखें VIDEO

Matheesha Pathirana: लसिथ मलिंगा (Lasith Malinga) को श्रीलंका क्रिकेट के दिग्गज दूसरे शब्दों में कहें तो सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में शुमार किया जाता है. अजीबोगरीब एक्शन वाले मलिंगा को यॉर्कर और स्लोअर बॉल फेंकने में गजब की महारत हासिल है. अपनी गेंदबाजी की बदौलत मलिंगा श्रीलंका (Sri Lanka Cricket Team) को कई चमत्कारी जीत दिला चुके हैं. बहरहाल मलिंगा अब 36 वर्ष के हो चुके हैं, वे अपने क्रिकेट करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं. ऐसे में श्रीलंकाई क्रिकेट में इस समय सवाल उठ रहा है, मलिंगा के बाद कौन? ऐसा लगता है कि 17 साल के मथीसा पातिराना (Matheesha Pathirana) के रूप में इस सवाल का जवाब मिल गया है. खास बात यह है कि मलिंगा की तरह पातिराना भी स्लिंगी एक्शन से बॉलिंग करते हैं.

17 Year old Matheesha Pathirana from Kandy, Sri Lanka reminds us of someone ...#SlingaMalinga#Summer2019#cricketpic.twitter.com/M86DWQnwb1