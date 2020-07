ENG vs IRE: आयरलैंड के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज से बाहर हुआ यह इंग्लैंड खिलाड़ी, 30 जुलाई को खेला जाएगा पहला मैच

England vs Ireland Royal London Series: इंग्लैंड के लेग स्पिनर मैट पार्किंसन (Matt Parkinson) ट्रेनिंग के दौरान टखने में लगी चोट के कारण आयरलैंड के खिलाफ होने वाली तीन वनडे मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं. फरवरी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय पदार्पण करने वाले लंकाशर के 23 साल के इस गेंदबाज को सोमवार को क्षेत्ररक्षण अभ्यास के दौरान चोट लगी. साउथम्पटन के एजियास बाउल में जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच 30 जुलाई को खेला जाएगा. इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने ट्वीट में कहा, ‘‘टखने की चोट के कारण मैट पार्किंसन आयरलैंड के साथ रॉयल लंदन सीरीज से बाहर हो गए हैं.

