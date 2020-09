मशहूर IPL एंकर मयंती लैंगर बनी मां, लोगों ने सोशल मीडिया पर यूं किया रिएक्ट..देखें Photo

IPL 2020: मशहूर स्पोर्ट्स एंकर मयंती लैंगर (Mayanti Langer) इस बार आईपीएल में एंकरिंग करती हुई नहीं नजर आएंगी. मयंती के आईपीएल में नहीं देख पाने को लेकर फैन्स निराश हैं, सोशल मीडिया पर फैन्स लगातार इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं. अब खुद मयंती ने ट्वीट कर इसका कारण सभी के साथ साझा किया है. स्पोर्ट्स एंकर ने ट्वीट कर यह खुलासा किया है कि वह और स्टुअर्ट बिन्नी 6 हफ्ते पहले ही माता-पिता बने हैं. यही कारण है कि इस बार वो आईपीएल को होस्ट करती हुई नजर नहीं आएंगी. अपने फैन्स का मयंती लैंगर ने शुक्रिया भी कहा और लिखा है इतना सपोर्ट करने कि लिए तहे दिल से शुक्रिया. बता दें कि स्टार स्पोर्ट्स पर मयंती लगातार क्रिकेट को लेकर एंकरिंग करती रहती हैं. काफी समय से वो आईपीएल में एंकरिंग की भूमिका निभाती नजर आती रही हैं.

So I'm going to love watching the IPL @StarSportsIndia all the best to the team @jatinsapru@suhailchandhok@cricketaakash@SanjanaGanesan@ProfDeano@scottbstyris@BrettLee_58@Sanjog_G and the full gang!! pic.twitter.com/fZVk0NUbTi