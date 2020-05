धोनी ने बेटी जीवा के साथ कुत्ते को कराई कैचिंग प्रैक्टिस, युजवेंद्र चहल ने दिया ऐसा रिएक्शन..देखें Video

कुछ दिन पहले धोनी अपनी बेटी जीवा को रांची के अपने फार्महाउस में बाइक राइडिंग कराते हुए भी नजर आए थे. उस वीडियो को भी फैन्स ने काफी पसंद किया था. इसके अलावा आपको बता दें कि जब धोनी और जीवा अपने पैट डॉग को कैचिंग प्रैक्टिस करा रहे थे तो भारतीय क्रिकेट युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) ने साक्षी के इंस्टाग्राम लाइव वीडियो पर कमेंट करके धोनी का नाम लिया था.

Yuzi Chahal when he saw MS Dhoni in the Insta Live. pic.twitter.com/CBIGWeIVny