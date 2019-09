WI vs AUS Women ODI: ऑस्ट्रेलिया की मेगान स्कट ने रचा इतिहास, महिला क्रिकेट में हासिल की यह बड़ी उपलब्धि..

ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज मेगान स्कट (Megan Schutt) ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो महिला क्रिकेट में उनसे पहले कोई हासिल नहीं कर सका है. मेगान ने यहां वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में हैट्रिक लेकर ऑस्ट्रेलिया की वेस्टइंडीज के खिलाफ (West Indies Women vs Australia Women)आठ विकेट की जीत में अहम भूमिका निभाई. इसके साथ ही वे सफेद गेंद के क्रिकेट में दो हैट्रिक लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज पारी की आखिरी तीन गेंदों पर यह विकेट हासिल किए. उन्होंने लगातार गेंदों पर इंडीज टीम की चिनेल हेनरी (39), करिश्मा रामहरक (0) और एफी फ्लेचर (3) के विकेट झटके.

Australia win by eight wickets and secure a 3-0 series victory in their ODI series against West Indies!



Megan Schutt took a hat-trick with the ball whilst Alyssa Healy and captain Meg Lanning both hit half-centuries pic.twitter.com/0YkeN4kIMz