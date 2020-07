आईसीसी ने T20 World Cup को स्थगित किया तो बने ये मजेदार Memes, लोग बोले- BCCI खुश हुआ

टी-20 वर्ल्डकप के स्थगित होने पर फैन खुश हैं तो वहीं अपने ट्वीट के जरिए यह भी बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें यह पहले से ही मालूम था. गौतलब है कि अब बीसीसीआई सितंबर-अक्टूबर के बीच आईपीएल का आयोजन कर सकता है. ऐसे में मीम (Memes) भी आईपीएल और टी-20 वर्ल्डकप को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. कई लोगों का मानना है कि आईसीसी के द्वारा टी-20 वर्ल्डकप को स्थगित करने से बीसीसीआई काफी खुश हुआ होगा.

#T20WorldCup

icc T20 world cup to cricket fans pic.twitter.com/DirN4HuT66 — AFTAB (@AftabQu77670794) July 20, 2020

#T20WC

Other Cricket Board: Why did you postponed T20 World Cup for IPL

Le ICC pic.twitter.com/hQ1aYrmPJV — Mahii (@__mahii______) July 20, 2020

बता दें कि बीसीसीआई जल्द ही अब आईपीएल 2020 के शेड्यूल की घोषणा करने वाला है. इस बार का आईपीएल भारत में न होकर दुबई में होने की पूरी उम्मीद है. आईपीएल शेड्यूल के इस बार छोटा किया जाएगा और 44 दिन के अंदर ही 60 मैच कराने कोलेकर बीसीसीआई विचार कर रहा है. अब क्रिकेट फैन्स आईपीएल 2020 शेड्यूल (IPL 2020 schedule) का इंतजार बेसर्बी से कर रहे हैं. पहले आईपीएल का आयोजन इस साल 29 मार्च से होना था, लेकिन संभावित आईपीएल की शुरूआत सितंबर के आखिरी हफ्ते से होने की उम्मीद है और नंवबर के पहले हफ्ते में आईपीएल फाइनल मैच खेले जाने की उम्मीद जताई जा रही है.

T20 World Cup

Hope it doesn't come to this...







The #T20WorldCup scheduled to take place in Australia this year has been officially postponed.. pic.twitter.com/695hgApOZ2 — Zain Shaikh (@ZainSha86624600) July 20, 2020

T20 WORLD CUP postponed.



Everyone to this pandemic be like : #T20WorldCuppic.twitter.com/svOXzU8rmf — Harshit (@2weetsharshit) July 20, 2020

#IPL2020

ICC officially postpones T20 world cup



Me and Bois realising

Is Baar IPL toh hoga pic.twitter.com/wlnf6JFpKF — Shashank (@Shashankbkulal) July 20, 2020

#T20WorldCup



Royal Challengers Banglore after hearing T20 World Cup got postponed and IPL is about happen pic.twitter.com/2uW6yCd8u2 — Rajnish Kumar (@rajnish4587) July 20, 2020

गौरतलब है कि टी20 विश्व कप (T20 World Cup) का आयोजन 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होना था लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (Cricket Australia) ने मई के महीने में ही आईसीसी (ICC) को सूचित कर दिया था कि मौजूदा परिस्थितियों में टूर्नामेंट की मेजबानी करना लगभग असंभव होगा. 16 अंतरराष्ट्रीय टीमों के लिए पृथकवास का इंतजाम करना मुश्किल होगा. इसके साथ ही 2023 में भारत (India) में प्रस्तावित एकदिवसीय विश्व कप (ODI World Cup) मार्च-अप्रैल की जगह नवंबर में खेला जाएगा ताकि क्वालीफाइंग प्रकिया के लिए समय मिल सके. बयान में कहा गया, ‘‘ आज की बैठक में आईअीसी बोर्ड (आईसीसी की वाणिज्यिक इकाई) ने कोविड-19 (Covid-19) के कारण प्रभावित क्रिकेट को पूरा करने के लिए अगले तीन साल के कैलेंडर में ज्यादा स्पष्टता लाने की कोशिश की ताकि सबसे अच्छा अवसर मिल सके।''

