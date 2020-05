टी-20 वर्ल्डकप होगा स्थगित, अक्टूबर- नवंबर में हो सकता है आईपीएल

टेलर ने कहा कि अगर आईपीएल होता है तो यात्रा करना खिलाड़ी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी और राष्ट्रीय बोर्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी. टेलर ने चैनल नाइन स्पोर्ट्स से कहा, ‘‘मुझे लगता है कि यह सबसे संभावित स्थिति है (टी20 विश्व कप का स्थगित होना) क्योंकि हम इस समय जिन हालात में जी रहे हैं उनमें अक्टूबर और नवंबर के बीच में 15 टीमों का आस्ट्रेलिया आना, सात प्रस्तावित स्थलों पर 45 मैच खेलना, देश में यात्रा करना बेहद मुश्किल होगा.''

Reports that this year's men's Twenty20 World Cup will be postponed and the Indian Premier League will instead be held in the Twenty20 World Cup's October-November timeslot #Cricket