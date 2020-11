MI vs DC, Final: फाइनल को लेकर प्रशंसकों का उत्साह चरम पर, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे रोचक मैसेज और Memes

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) का फाइनल मुकाबला मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) और दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के बीच अब से कुछ ही देर बाद दुबई (Dubai) क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. आईपीएल के दौरान टीवी दर्शकों की रेटिंग में 30 फीसदी इजाफा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि यह फाइनल (IPL 2020 Final) मुकाबला भी इस लिहाज से नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है. सोशल मीडिया पर अभी से ही मुकाबले को लेकर माहौल बनने लगा है और प्रशंसक अपनी-अपनी टीम की हौसलाअफजाई कर रहे हैं और दोनों टीमों के समर्थन में रोचक पोस्ट कर रहे हैं. हम आपके लिए लेकर आए हैं फैंस के वे संदेश और रोचक Memes जो प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं.

रोहित शर्मा से कुछ ऐसी पारी की उम्मीद कर रहे हैं आज फैंस

यह भी पढ़ें: क्या श्रेयस अय्यर आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली सबसे युवा कप्तान बन पाएंगे?

क्या मुंबई इंडियंस फिर से ये तस्वीरें दोहरा पाएगी

यह भी पढ़ें: ऐसे 3 कारण जिसकी वजह से IPL 2020 का खिताब जीत सकती है दिल्ली कैपिटल्स, जानिए !

रोहित का आज आईपीएल का 200वां मुकाबला है

Finally the Big Day is here

200th match for HITMAN

5th Final as a captain

6th Final as a player @ImRo45#IPLfinal#MIpic.twitter.com/vlpHAaiXTL — Rohit Stans Telugu (@Rohit_Stans) November 10, 2020

इस Memes का लुत्फ उठाइए

दिल्ली के फैंस सीएसके का शुक्रिया अदा कर रहे हैं

VIDEO: कुछ दिन पहले विराट ने करियर को लेकर बड़ी बात कही थी.